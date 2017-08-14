Агент Головина: "Мне ничего не известно об интересе дортмундской "Боруссии"

Олег Артёмов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию, согласно которой в услугах его клиента заинтересована дортмундская "Боруссия".

Ранее стало известно, что скауты "шмелей" следили за игрой 21-летнего футболиста в недавнем матче между армейцами и "Спартаком".

"Мне ничего не известно об интересе Дортмунда к Александру Головину. Представители клуба со мной не контактировали. Сможет ли он заиграть в Германии, покажет только время, посмотрим. Пока Головин играет в ЦСКА и у него действующий контракт с армейцами. Говорить о перспективах преждевременно" - сказал агент.

В стартовавшем сезоне Головин сыграл за ЦСКА 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru