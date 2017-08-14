Агент Головина: "Мне ничего не известно об интересе дортмундской "Боруссии"
Олег Артёмов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию, согласно которой в услугах его клиента заинтересована дортмундская "Боруссия".
Ранее стало известно, что скауты "шмелей" следили за игрой 21-летнего футболиста в недавнем матче между армейцами и "Спартаком".
"Мне ничего не известно об интересе Дортмунда к Александру Головину. Представители клуба со мной не контактировали. Сможет ли он заиграть в Германии, покажет только время, посмотрим. Пока Головин играет в ЦСКА и у него действующий контракт с армейцами. Говорить о перспективах преждевременно" - сказал агент.
В стартовавшем сезоне Головин сыграл за ЦСКА 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Григорян может возглавить "Арарат"
-
Руководство "Челси" осталось разочаровано трансферными приоритетами Конте
-
"Ювентус" согласовал трансфер Матюиди
-
Роналду: "Никогда не видел себя форвардом"
-
Игроки "Барселоны" остались недовольны действиями руководства клуба
-
Зидан: "Барселона" - хорошая команда, которая может доставить неприятности в любую минуту"
-
Месси дал обещание Неймару, что тот выиграет "Золотой мяч" в "Барселоне"
-
Форвард "Атлетико" может продолжить карьеру в России
-
"Боруссия" установила срок для "Барселоны" на покупку Дембеле
-
Рио Фердинанд: "Было бы приятно видеть Неймара в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" интересуется защитником "Наполи"
-
Бэйл установил свой личный антирекорд за время выступлений в "Реале"
-
"Челси" намерен потратить на трех новичков 130 миллионов евро
-
Коста может подать в суд на "Челси"
-
Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне"
-
Фарфан рассказал, с каким известным футболистом его путает Семин
-
"Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо
-
Паулиньо: "Я верю в себя и знаю свой потенциал"
-
Карвахаль недоволен своим положением в "Реале"
-
ЦСКА интересуется форвардом сборной Португалии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Ахмат
|6
|9
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Урал
|6
|8
|11
|Динамо Москва
|6
|7
|12
|Тосно
|6
|6
|13
|Арсенал Тула
|6
|4
|14
|СКА Хабаровск
|6
|4
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2