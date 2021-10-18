Агент Головина назвал сроки возвращения хавбека в строй

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Агент Головина назвал сроки возвращения хавбека в строй

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал, что футболист вернется в строй завтра, 19 октября.

"Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу. Что касается ближайшей игры "Монако", то давайте не будем спешить делать прогнозы — пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб", — приводит слова Клюева Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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