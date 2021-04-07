Агент Головина объяснил отсутствие игрока в матче Кубка Франции

Теги александр головинмонако

Агент Головина объяснил отсутствие игрока в матче Кубка ФранцииФото: Твиттер @AS_Monaco 
Олег Артемов, агент хавбека "Монако" Александра Головина, дал комментарий касательно отсутствия своего подопечного в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Метца".

Победу в послематчевых пенальти одержали "монегаски", поскольку основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

"С Александром все в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной России и в этой игре ему дали немного отдохнуть", — приводит слова Артемова "СЭ".

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 15 матчах Лиги 1. В его активе 4 забитых мяча и 7 результативных передач.

Читать также: "Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции | http://soccernews.ru

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