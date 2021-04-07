Агент Головина объяснил отсутствие игрока в матче Кубка Франции
Фото: Твиттер @AS_Monaco
Олег Артемов, агент хавбека "Монако" Александра Головина, дал комментарий касательно отсутствия своего подопечного в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Метца".
Победу в послематчевых пенальти одержали "монегаски", поскольку основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.
"С Александром все в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной России и в этой игре ему дали немного отдохнуть", — приводит слова Артемова "СЭ".
В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 15 матчах Лиги 1. В его активе 4 забитых мяча и 7 результативных передач.
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