Агент Головина отреагировал на информацию об интересе "Севильи"

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Агент Головина отреагировал на информацию об интересе "Севильи"

Фото: инстаграм Александра Головина

Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, подтвердил информацию, что его клиентом интересуется "Севилья".

"Сейчас есть определенный интерес клубов – к примеру, "Севилья" пробивала ситуацию.  Самое главное – Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Это максимально там быть и играть. Говорить о "Севилье" и "Реале" или "Манчестер Сити" – так нельзя", - сказал Клюев в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Слуцкий считает, что Головину нет смысла переходить в "Севилью". | http://soccernews.ru
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