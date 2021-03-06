Агент Головина отреагировал на признание россиянина лучшим игроком "Монако" в феврале

Олег Артёмов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, дал комментарии по поводу получения своим клиентом награды лучшему игроку команды по итогам февраля.

Напомним, что победителя определяли болельщики монегасков путём голосования - кандидатуру россиянина поддержали 37 процентов опрошенных.

"Прошедший месяц действительно удался Саше. Здесь и три мяча в ворота "Нима", и две голевые передачи в матче с "Брестом". Поэтому ничего удивительного нет. Конечно, ему приятно такое признание со стороны болельщиков, но всегда и везде самое главное для него – это результат команды", - сказал агент.

В феврале Головин сыграл за "Монако" 5 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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