Агент Головина ответил на слухи о наличии у игрока контракта с зарубежным клубом

Агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина Олег Артемов прокомментировал информацию о том, что его клиент уже подписал контракт с "Челси".

"Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - приводят слова Артемова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за 22-летнего Головина порядка 27 миллионов евро и сразу после трансфера собирается отдать его в аренду в "Витесс".

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