Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
Фото "Спорт-Экспресс" / Дарья Исаева
Олег Артемов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал информацию, что после вмешательства РФС его клиенту разрешили прилететь в Россию.
"Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Сами всем занимались", - сказал агент.
Напомним, что из-за коронавирусных ограничений игрокам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.
Сборная России примет Словению 27 марта, а 24 и 30 марта команда проведет гостевые матчи с Мальтой и Словакией соответственно.
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