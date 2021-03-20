Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи

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Олег Артемов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал информацию, что после вмешательства РФС его клиенту разрешили прилететь в Россию.

"Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Сами всем занимались", - сказал агент.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений игрокам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.

Сборная России примет Словению 27 марта, а 24 и 30 марта команда проведет гостевые матчи с Мальтой и Словакией соответственно.

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