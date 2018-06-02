Агент Головина прокомментировал слухи об интересе "Монако"

Олег Артёмов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Монако".

"Впервые слышу" - коротко ответил агент на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что "Монако" готов купить Головина за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист сыграл за ЦСКА 43 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru