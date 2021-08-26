Агент Головина прокомментировал вылет "Монако" из Лиги Чемпионов

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Агент Головина прокомментировал вылет "Монако" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Монако"

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался по поводу завершения выступления команды в Лиге Чемпионов.

Напомним, что монегаски отправились в Лигу Европы, проиграв "Шахтёру" по сумме двух встреч в 4-м раунде квалификации главного еврокубка.

"Монако" не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде. Лига Европы - это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей", - сказал агент.

Головин принял участие в обоих матчах с "Шахтёром", но результативными действиями отметиться не сумел.

Не пропустите: Тренер "Монако" Ковач прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов от "Шахтёра". | http://soccernews.ru
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