Агент Головина рассказал подробности о травме хавбека

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал подробности травмы хавбека. Футболист травмировался в матче 9-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (3:0).

"У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно", — приводит слова Клюева "Спорт-Экспресс".

25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезон он провел за клуб 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.

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