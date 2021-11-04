Агент Головина рассказал, в состоянии ли игрок сыграть за сборную России
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Александр Клюев, представитель хавбека сборной России и "Монако" Александра Головина поделился информацией о состоянии футболиста после повреждения для "Спорт-Экспресс".
"Сашу уже ничего не беспокоит. Александр находится в отличных физических кондициях. Он готов провести два матча по 90 минут за сборную. Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе, травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все сто процентов", — сказал Клюев.
В ноябре сборная России сыграет два матча: против команды Кипра 11 ноября в 20.00 (мск), и со сборной Хорватии 14 ноября в 17.00.
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