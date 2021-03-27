Агент Головина высказался о будущем игрока

Фото: Твиттер @AS_Monaco

Александр Клюев, агент хавбека "Монако" Александра Головина, поделился информацией о будущем игрока.

"Для нас главное - это играть, так как Саша без футбола - это атомная бомба, которая взорвется. Мы вместе обговариваем все варианты, также важно мнение Леонида Слуцкого. Он для Саши как второй папа. Что будет дальше - посмотрим летом. Тогда мы меняли клуб после мундиаля, а сейчас пройдет Евро. Есть интерес от клубов. Например, от "Севильи".

Саша хочет играть в Лиге Чемпионов, в еврокубках. Говорить о "Севилье", "Реале" или "Манчестер Сити" - так нельзя. На данный момент нас все устраивает в "Монако" - он играет, там прекрасный тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения.

Переход в "Зенит"? Они проявляли интерес, когда он еще был игроком ЦСКА. Однако пока мы планируем возвращаться в Россию. Трансферная стоимость? "Монако" не отпустит его дешевле 45 миллионов евро. Были ли предложения? Да, зимой от "Вест Хэма, однако Саша отклонил его, так как хочет играть в Лиге Чемпионов", - приводит слова агента "Матч ТВ".

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