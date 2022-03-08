Агент Головина высказался о положении россиянина в "Монако"
Фото твиттер "Монако"
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о ситуации своего клиента, который мало играет в новом году.
"Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него всё хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с "Брагой". Всё руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Всё хорошо", - сказал агент.
За более чем два месяца российский хавбек лишь четыре раза появлялся на поле, во всех случаях выходя на замену во втором тайме.
Всего в текущем сезоне 25-летний Головин сыграл за "Монако" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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