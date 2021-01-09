Агент Головина высказался о сравнениях с Мостовым
Олег Артемов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, считает, что некорректно сравнивать его клиента с Александром Мостовым.
Напомним, что соответствующие разговоры начались после того, как пресс-служба монегасков изобразила 24-летнего хавбека в мундире царя.
При этом в российском футболе под прозвищем "Царь" известен как раз Мостовой.
"Не нужно относиться ко всему этому серьёзно. С Александром Мостовым мы знакомы, иногда вместе играем в хоккей. В своё время он творил чудеса в Испании. Но это разные игроки, разные эпохи, разные страны. Карьера Мостового закончилась, а Головин ещё играет. Такие сравнения и аналогии просто некорректны. Это всё интересно медиа, прессе, журналистам, но не футболистам. Саша даже не читал этого. Поэтому если кому-то нравится делать такие сравнения и рейтинги, то пожалуйста, никаких проблем. Но относиться к этому нужно с изрядной долей юмора. Просто красивая игра слов и эпитетов", - цитирует агента Metaratings.
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