Агент Головина высказался о травме хавбека

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Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

"Головин продолжает восстановление от травмы паха под руководством врачей "Монако". Сроки восстановления? Не будем торопиться. Главное, чтобы всё было качественно и без спешки", - сказал агент.

Напомним, что из-за повреждения Головин пропустит оба октябрьских матча сборной России против Словакии и Словении.

Ожидается, что хавбек "Монако" пробудет в лазарете от двух до трёх недель.

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