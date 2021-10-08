Агент Головина высказался о травме хавбека

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Агент Головина высказался о травме хавбека

Фото инстаграм Александра Головина

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

"Головин продолжает восстановление от травмы паха под руководством врачей "Монако". Сроки восстановления? Не будем торопиться. Главное, чтобы всё было качественно и без спешки", - сказал агент.

Напомним, что из-за повреждения Головин пропустит оба октябрьских матча сборной России против Словакии и Словении.

Ожидается, что хавбек "Монако" пробудет в лазарете от двух до трёх недель.

Не пропустите: Головин провёл юбилейный матч за "Монако". | http://soccernews.ru
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