Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"

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Агент хавбека "Васко да Гамы" Бруно Гомеса прокомментировал информацию касательно интереса "Спартака" к игроку.

"Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны "Спартака", однако пока ничего конкретного", - заявил агент.

Напомним, что "Спартак" рассматривает 20-летнего бразильца в качестве замены Алексу Кралу.

В этом сезоне Перес принял участие в 7 играх.

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