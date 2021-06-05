Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"

Теги васко да гамаспартак москватрансферы

Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака" Фото твиттер Diário de Transferências

Агент хавбека "Васко да Гамы" Бруно Гомеса прокомментировал информацию касательно интереса "Спартака" к игроку.

"Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны "Спартака", однако пока ничего конкретного", - заявил агент.

Напомним, что "Спартак" рассматривает 20-летнего бразильца в качестве замены Алексу Кралу.

В этом сезоне Перес принял участие в 7 играх.

Читайте также: "Спартак" борется с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Торино". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов