Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"
Фото твиттер Diário de Transferências
Агент хавбека "Васко да Гамы" Бруно Гомеса прокомментировал информацию касательно интереса "Спартака" к игроку.
"Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны "Спартака", однако пока ничего конкретного", - заявил агент.
Напомним, что "Спартак" рассматривает 20-летнего бразильца в качестве замены Алексу Кралу.
В этом сезоне Перес принял участие в 7 играх.
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