Агент Гомеса раскритиковал руководство "Милана"

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Агент Гомеса раскритиковал руководство "Милана"

Аугусто Параха, агент защитника "Милана" Густаво Гомеса, подверг критике руководство итальянского клуба.

Представитель 24-летнего парагвайца недоволен поведением боссов "россонери" в вопросе переговоров по трансферу его клиента.

"Я бы не хотел обсуждать то, что происходит в этом офисе. Могу сказать, что клуб проходит через период застоя. Надеюсь, что люди, которые вновь смогут поднять "Милан", появятся как можно скорее. Собственно, если у руководства нет необходимого интеллектуального и профессионального уровня для управления великим клубом, сложно ждать хороших результатов.

Весь мир футбола смеётся над ситуацией, которая сложилась в "Милане" - игроки, тренеры, менеджеры. Руководители "Бока Хуниорс" прилетели в Милан, привезли в подарок футболку, а их даже не угостили кофе. И это только начало переговоров. Можете представить, как всё закончилось. Так не ведут дела даже в третьем аргентинском дивизионе. То же самое случилось, когда мы обсуждали переход Гомеса в "Фенербахче". "Милан" даже не соглашается вести переговоры. Я не понимаю, что происходит. Густаво не играет, он не будет играть, у него нет возможности себя проявить. Но таков сегодняшний "Милан" - цитирует агента Football Italia.

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