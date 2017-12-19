Агент: "Гоналону все нравится в "Роме" и он не заинтересован в переходе в "Марсель"



Агент полузащитника "Ромы" Максима Гоналона Фредерик Гуэрра опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Марсель".

"Я не вел никаких переговоров с "Марселем" по Гоналону. Я могу сказать, что Максима все устраивает в "Роме" и он не покинет клуб. Если бы "Марсель" позвонил нам, то бы мы отказали им", - приводит слова Гуэарра le10sport.

Напомним, что 28-летний Гоналон перешел в "Рому" прошлым летом из "Лиона" за 5 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел за римлян 9 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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