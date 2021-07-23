Агент Гризманна обсудит с "Барселоной" будущее футболиста

Теги барселонаантуан гризманн

Агент Гризманна обсудит с "Барселоной" будущее футболиста Фото: инстаграм Антуана Гризманна

Мод Гризманн, сестра и агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, прилетела в столицу Каталонии для переговоров с клубом.

По сведениям El Chiringuito, она намерена встретиться с руководством "Барсы", чтобы обсудить будущее футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова продать Гризманна для улучшения финансового состояния. Сам футболист хотел бы вернуться в "Атлетико".

Читайте также: Лапорта высказался о будущем Гризманна в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон

"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов