Агент Гризманна обсудит с "Барселоной" будущее футболиста

Фото: инстаграм Антуана Гризманна

Мод Гризманн, сестра и агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, прилетела в столицу Каталонии для переговоров с клубом.

По сведениям El Chiringuito, она намерена встретиться с руководством "Барсы", чтобы обсудить будущее футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова продать Гризманна для улучшения финансового состояния. Сам футболист хотел бы вернуться в "Атлетико".

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