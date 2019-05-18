Агент Гризманна прибыл в Барселону

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Агент Гризманна прибыл в Барселону

Сегодня, 18 мая, агент нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна Севан Кариан прилетел в Барселону. Об этом пишет RTL.

По данным источника, Кариан пробудет в Барселоне около трех дней. За это время он будет согласовывать детали контракта 28-летнего француза с каталонским клубом.

В нынешнем сезоне Гризманн участвовал в 47 матчах, забив 21 гол и 10 ассистов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" заявили руководству о том, что они против приезда Гризманна в клуб.

А еще: "Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)

"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Бетис Бетис 37 47
11 Алавес Алавес 37 47
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 37 45
14 Леванте Леванте 38 44
15 Вильярреал Вильярреал 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов