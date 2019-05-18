Агент Гризманна прибыл в Барселону

Сегодня, 18 мая, агент нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна Севан Кариан прилетел в Барселону. Об этом пишет RTL.

По данным источника, Кариан пробудет в Барселоне около трех дней. За это время он будет согласовывать детали контракта 28-летнего француза с каталонским клубом.

В нынешнем сезоне Гризманн участвовал в 47 матчах, забив 21 гол и 10 ассистов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" заявили руководству о том, что они против приезда Гризманна в клуб.

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