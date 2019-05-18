Агент Гризманна прибыл в Барселону
Сегодня, 18 мая, агент нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна Севан Кариан прилетел в Барселону. Об этом пишет RTL.
По данным источника, Кариан пробудет в Барселоне около трех дней. За это время он будет согласовывать детали контракта 28-летнего француза с каталонским клубом.
В нынешнем сезоне Гризманн участвовал в 47 матчах, забив 21 гол и 10 ассистов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" заявили руководству о том, что они против приезда Гризманна в клуб.
А еще: "Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Леванте
|38
|44
|15
|Вильярреал
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30