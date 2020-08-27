Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону"
Экс-агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна рассказал, что француз недавно хотел покинуть клуб.
"Перед катастрофой с "Баварией" Антуан хотел уйти из "Барселоны". Он чувствовал, что больше не является частью плана, так больше не могло продолжаться. Он всерьез собрался уйти. Но потом произошло то, что все вы знаете. Куман убедил его, что он является важным игроком", - цитирует Олатса RMC Sport.
Напомним, футболист перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. Однако за год не получал достаточного количества игрового времени, чем был недоволен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14