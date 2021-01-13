Агент Гурцкая: "Конте просил 100 миллионов на усиление состава "Спартака""

Футбольный агент Тимур Гурцкая, поделился информацией, почему "Спартак" не смог заполучить главного тренера Антонио Конте.

"Конте хотел потратить много денег на усиление "Спартака". Речь шла о 100 миллионах евро. Около того. 80-100 миллионов. Нужно было купить новых игроков. Леонид Федун понимал, что по условиям финансового фэир-плей таких денег он дать не сможет. Когда зовешь тренера такого уровня, ты должен дать под него игроков. Иначе нет смысла звать такого тренера", – сказал агент в эфире ютуб-канала "Футбольный Биги"