Агент Гурцкая назвал российских футболистов, которые могут уехать в Европу

Теги даниил фоминантон миранчукдмитрий бариновданиил лесовой

Агент Гурцкая назвал российских футболистов, которые могут уехать в Европу

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, какие игроки из России следующими отправятся в европейские лиги.

"Кто ещё из российских игроков может уехать за границу? Думаю, молодые ребята. Мне нравится Фомин, например. Но он бы мог перейти не в топ-команду, конечно. Антон Миранчук мог бы уехать, Баринов в хорошую команду мог бы попасть. Лесовой мог бы поехать в Европу", - сказал Гурцкая.

Напомним, что Фомин и Лесовой выступают за "Динамо", а Миранчук и Баринов - за "Локомотив".

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