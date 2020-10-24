Агент Гурцкая - о работе Газизова в "Спартаке": "Играет команда Цорна"
Агент Тимур Гурцкая оценил работу Шамиля Газизова на посту генерального директора "Спартака".
"Трансфер Мозеса - это приход 29-летнего готового футболиста. Для чего тогда весь селекционный отдел? Мозеса искать не надо. Он на рынке, его все знают. Кокорин пока никакой. Надеюсь, разыграется. Урунов? Пока не понимаю этот трансфер. У него нет российского паспорта и он слабее всех, кто играет в "Спартаке" на этой позиции.
Работа Газизова? Я пока не вижу, чтобы он что-то делал. Он взял команду и пока просто закрывает кормушки, воюет с агентами, дает забавные интервью, которые друг на друга не похожи. Как будто от настроения зависит. Пока никакой его работы нет. А какая его работа? Он купил защитника через 11 туров, не купил опорного хавбека. А играет пока что команда, которую собрал Цорн.
Эта команда сейчас выжимает из себя максимум. Она не может никак прибавить. Они играют в очень примитивный футбол. Сейчас команда дает результат, главное - Тедеско никто не мешает. Это заслуга Газизова, что в работу тренера никто не лезет", - заявил Гурцкая.
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