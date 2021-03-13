Агент Гурцкая - о трансфере Кокорина в "Фиорентину": "Хоть раз в жизни обманули иностранцев"

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

Напомним, что в январе "фиалки" купили 29-летнего россиянина за 4,5 миллиона евро. За почти два месяца он трижды вышел на замену, пропустив большинство матчей из-за мелких повреждений.

"Переход Кокорина - прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в "Фиорентине". Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан - тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего.

Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы "Фиорентины", он бы тоже отдал пять передач поперёк поля. У него есть какие-то "покровители", люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В "Фиорентине" просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А", - сказал Гурцкая.

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