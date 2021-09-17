Агент Гурцкая оценил вероятность продажи "Спартака"

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал высказался болельщиков "Спартака", которые требуют от владельца "красно-белых" Леонида Федуна продать московский клуб.

"Это глупость. Это глупость. Во-первых, я думаю, что некому покупать, а, во-вторых, почему болельщики должны вынуждать его продавать клуб? Думаю, купить "Спартак" за адекватные деньги сегодня никто не захочет, потому что ты покупаешь билет на расходы. Госструктура только может захотеть, если получит указание", - приводи слова Гурцкая журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне "Спартак" после семи туров занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге Европы москвичи в матче 1-го тура группового этапа на своем поле проиграли польской "Легии" со счетом 0:1.

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