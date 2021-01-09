Агент Гурцкая рассказал, какую компенсацию Газизов получил за увольнение из "Спартака"

Теги спартак москвашамиль газизов

Агент Гурцкая рассказал, какую компенсацию Газизов получил за увольнение из "Спартака"

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о сумме компенсации, которую Шамиль Газизов получил за увольнение из "Спартака".

"Я знаю точную сумму, но не назову её. Она большая - больше 100 миллионов рублей, однако меньше 400", - заявил агент.

Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с 10 июля по 9 декабря 2020 года.

После 19 туров "Спартак" занимает в РПЛ третье место, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

Читайте также: "Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"

"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов