Агент Гурцкая рассказал, какую компенсацию Газизов получил за увольнение из "Спартака"

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о сумме компенсации, которую Шамиль Газизов получил за увольнение из "Спартака".

"Я знаю точную сумму, но не назову её. Она большая - больше 100 миллионов рублей, однако меньше 400", - заявил агент.

Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с 10 июля по 9 декабря 2020 года.

После 19 туров "Спартак" занимает в РПЛ третье место, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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