Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"
Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что инициатором увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака" был Андрей Федун - брат владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
"Федун очень сильно отсеивает информацию. Ему должно что-то говорить только близкое окружение. Думаю, что первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.
Но я думаю, что решение наверняка зрело, а не вдруг пришло в голову. Просто был какой-то буферный период, когда колебались в принятии решения. Когда лодка треснута, на ней не надо плыть, она все равно разобьется. Если они за четыре тура до этого приняли решение дать тренеру работать до первой осечки, так как он потерял доверие, то не надо давать эти четыре тура. Ничего не произойдет — он не достанет волшебную палочку и не начнет всех обыгрывать. Так не бывает. Если тренер потерял доверие и клуб мечтает увидеть его первую осечку, чтобы уволить, то надо его было увольнять еще четыре тура назад. А если клуб доверяет тренеру, то это надо как-то показывать и сплотиться вокруг него, чтобы он впоследствии начал давать результат. Поэтому я думаю, что увольнение готовилось", - сказал Гурцкая в интервью каналу журналиста Сергея Егорова "Футбольный Биги" в YouTube.
Не пропустите: Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
-
Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
-
Чемпионат Польши возобновится 31 мая
Лента новостей
-
1
Коутиньо близок к трансферу в "Челси"
-
Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"
-
1
Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо"
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
1
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Рамзан Кадыров радикально сменил имидж: фото
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
1
"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон
-
Вадим Евсеев оценил возможность работы в "Локомотиве" или сборной России
-
Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов рассказал, как он потерял крупную сумму из-за мошенников
-
ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Евсеев вспомнил, как "Локомотив" едва не вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
-
Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
-
1
Президент ПСЖ высказался о сокращении зарплат для игроков
-
Чемпионат Польши возобновится 31 мая
-
Канчельскис вспомнил покер Аршавина за "Арсенал"
-
Дик Адвокат подписал новый контракт с "Фейеноордом"
-
УЕФА рекомендовал доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20