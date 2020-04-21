Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что инициатором увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака" был Андрей Федун - брат владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Федун очень сильно отсеивает информацию. Ему должно что-то говорить только близкое окружение. Думаю, что первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.

Но я думаю, что решение наверняка зрело, а не вдруг пришло в голову. Просто был какой-то буферный период, когда колебались в принятии решения. Когда лодка треснута, на ней не надо плыть, она все равно разобьется. Если они за четыре тура до этого приняли решение дать тренеру работать до первой осечки, так как он потерял доверие, то не надо давать эти четыре тура. Ничего не произойдет — он не достанет волшебную палочку и не начнет всех обыгрывать. Так не бывает. Если тренер потерял доверие и клуб мечтает увидеть его первую осечку, чтобы уволить, то надо его было увольнять еще четыре тура назад. А если клуб доверяет тренеру, то это надо как-то показывать и сплотиться вокруг него, чтобы он впоследствии начал давать результат. Поэтому я думаю, что увольнение готовилось", - сказал Гурцкая в интервью каналу журналиста Сергея Егорова "Футбольный Биги" в YouTube.

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