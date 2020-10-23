Агент Гурцкая рассказал о несостоявшемся переезде Кокорина в Европу

Агент Тимур Гурцкая поделился информацией об интересе европейских клубов к Александру Кокорину.

"Да, Кокорин мог оказаться в Европе. Полагаю, у Саши встала большая дилемма: он периодически смотрит в свой паспорт - там 30 уже. Мне кажется, что он просто не стал рисковать.

Я знаю, что у него было неплохое предложение из Италии. Если Кузяев был готов ехать за любые деньги в Европу, то Саша не стал бы ехать меньше чем за 2,2-2,4 миллиона евро в год. А учитывая, что он год не играл, были риски, что западные клубы эти деньги дали бы. Думаю, в районе 1,6-1,8 миллиона евро у него было готовое предложение.

Им интересовался "Наполи". Гаттузо много спрашивал у меня про Сашу. Кокорин у них прямо был. Если бы ушел Милик или не взяли бы Осимхена, он бы оказался там", - заявил Гурцкая.

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