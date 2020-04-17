Агент Гурцкая рассказал о планах "Краснодара" арендовать Икарди

Агент Тимур Гурцкая сообщил, что "Краснодар" размышлял об аренде нападающего ПСЖ Мауро Икарди.

"Краснодар" рассматривал возможность аренды Икарди. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в "Краснодаре", - заявил Гурцкая.

Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди у "Интера" прошлым летом. За это время аргентинец провел 31 игру, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

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