Агент Гурцкая рассказал о попытке трансфера Марио Фернандеса в "Спартак"

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в свое время "Спартак" хотел подписать защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Мы пробовали осуществить переход Фернандеса в "Спартак". Но агент футболиста сообщил нам, что его клиент всем доволен в ЦСКА и ни за какие деньги не перейдет.

Он был одним из двух футболистов, которых просил подписать Каррера через два месяца после назначения. Второй - Самедов", - заявил Гурцкая.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В этом сезоне он провел шесть матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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