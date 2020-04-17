Агент Гурцкая сравнил Головина и Мхитаряна

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Агент Гурцкая сравнил Головина и Мхитаряна

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игровых качествах российского полузащитника "Монако" Александра Головина и армянского хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна.

"Головину 23 года, Мхитаряну - 31. Совершенное сравнение мы тут не сделаем никогда. Но как Генрих играл в "Шахтёре" и Дортмунде, Головин так никогда в жизни играть не будет. Головин в "Монако" показывает, что он не может делать результат. Они даже на втором месте не идут. В том возрасте, когда Генрих был в "Шахтёре", это был просто топ, а в Дортмунде он реально делал результат. Последние 10 матчей Мхитаряна в "Роме" - просто выдающиеся, просто блестящие. Он очки набирает почти в каждой игре", - сказал агент.

В текущем сезоне Головин провёл за "Монако" 30 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста.

На счету Мхитаряна за указанный период 6 голов и 4 результативные передачи в 17 играх.

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