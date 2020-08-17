Агент Гвардиолы высказался о возвращении тренера в "Барселону"

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Агент Гвардиолы высказался о возвращении тренера в "Барселону"

Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы рассказал о будущем своего клиента.

"Пеп на 100 процентов останется в "Сити". Возвращение в "Барселону" на данный момент невозможно", - сказал Оробит.

Ранее сообщалось, что руководство "горожан" поддерживает специалиста, несмотря на поражение команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3). "Сити" готовы продлить с Гвардиолой контракт.

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