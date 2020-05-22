Агент Хакими отреагировал на слухи об интересе "Интера" к игроку

Алехандро Камано, агент защитника дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими, сделал заявление о будущем своего клиента.

Напомним, что в немецком клубе марокканец выступает в аренде, а права на него принадлежат мадридскому "Реалу".

"Предложение "Интера"? К нам никто не обращался. Мы вернёмся в "Реал". Ашраф станет лучшим игроком мира на своей позиции", - сказал агент.

"Боруссия" арендовала Хакими летом 2018 года, в его активе 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.

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