Агент Хакими отреагировал на слухи об интересе "Интера" к игроку
Алехандро Камано, агент защитника дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими, сделал заявление о будущем своего клиента.
Напомним, что в немецком клубе марокканец выступает в аренде, а права на него принадлежат мадридскому "Реалу".
"Предложение "Интера"? К нам никто не обращался. Мы вернёмся в "Реал". Ашраф станет лучшим игроком мира на своей позиции", - сказал агент.
"Боруссия" арендовала Хакими летом 2018 года, в его активе 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
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|26
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|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
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|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
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|Герта
|26
|31
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|Унион Берлин
|26
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|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
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|14
|Аугсбург
|26
|27
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
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