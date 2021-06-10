Агент Хакими отрицает наличие переговоров с ПСЖ

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Агент Хакими отрицает наличие переговоров с ПСЖ

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Алехандро Каманьо, агент флангового защитника миланского "Интера" Ашрафа Хакими, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Ранее сообщалось, что ПСЖ почти договорился о трансфере 22-летнего марокканца.

"Сейчас ничего не происходит. Никаких переговоров с ПСЖ нет. Ашрафа всё устраивает в "Интере", однако нельзя утверждать, что он останется, потому что пришли тяжёлые для всех времена", - сказал агент.

В минувшем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 45 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро. 

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