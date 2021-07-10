Агент Хакими рассказал о мечте своего клиента

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Агент Хакими рассказал о мечте своего клиента Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Алехандро Камано, агент новичка ПСЖ Ашрафа Хакими, рассказал, о чем мечтает его клиент.

"Мы оставляем за собой надежду и мечту о том, что Ашраф вернется в "Реал", так как он родился в Мадриде, вырос в Мадриде и в качестве конечной цели однажды он хотел бы сыграть за этот клуб", - цитирует агента El Transistor.

Напомним, что Хакими подписал с ПСЖ контракт до 2026 года. По сведениям Transfermarkt, стоимость трансфера составила 60 миллионов евро.

Хакими является воспитанником "Реала". Он находился в структуре клуба с 2006 по 2020 год.

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