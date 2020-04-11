Агент Хамеса контактирует с двумя топ-клубами

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Агент Хамеса контактирует с двумя топ-клубами

Жорже Мендеш, агент полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, уже работает над поиском новой команды для своего клиента.

По информации AS, агент контактирует с двумя европейскими топ-клубами - "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что помимо туринцев и манкунианцев на звёздного колумбийца претендуют "Эвертон" и "Наполи".

Рыночная стоимость Хамеса оценивается в 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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