Агент: "Хамшик намерен остаться в "Наполи"

Мартин Петраш, агент хавбека "Наполи" Марека Хамшика, прокомментировал будущее своего клиента.

"Марек хочет остаться в "Наполи", а как будет на самом деле, посмотрим. Действительно, есть клубы, которые заинтересованы в услугах Марека, но он намерен остаться в "Наполи" - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе к Хамшику со стороны "Челси".

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