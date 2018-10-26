Агент Хамшика назвал условия для ухода игрока из "Наполи"

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Агент Хамшика назвал условия для ухода игрока из "Наполи"

Мартин Петрас, агент полузащитника "Наполи" Марека Хамшика, назвал условия для ухода своего клиента в другой клуб.

"Хамшик покинет "Наполи" в январе, если "Барселона" предложит за него 150 миллионов евро" - цитирует агента 31-летнего словака Sport.es.

Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года, сыграл 510 матчей, забил 120 голов и сделал 110 ассистов. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2020 года.  

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