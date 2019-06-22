Агент Хамшика опроверг информацию о том, что Марек перейдет в "Рому"
Агент хавбека "Далянь Ифань" Марека Хамшика заявил, что футболист не собирается переходить в "Рому". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
"Марек счастлив в Китае, он не планирует возвращаться в Европу. Он хочет соблюдать все условия контракта с китайским клубом, у него большие планы. К тому же, Гамшик предан "Наполи". Он никогда не будет играть за другую команду Серии А", - сказал Агент.
Ранее сообщалось, что "Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А.
Напомним, Хамшик выступал в "Наполи" с 2007 по 2019 год. Зимой этого года он перешел в китайский клуб за 20 миллионов евро. За команду он сыграл 12 матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17