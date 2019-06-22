Агент Хамшика опроверг информацию о том, что Марек перейдет в "Рому"

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Агент Хамшика опроверг информацию о том, что Марек перейдет в "Рому"

Агент хавбека "Далянь Ифань" Марека Хамшика заявил, что футболист не собирается переходить в "Рому". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Марек счастлив в Китае, он не планирует возвращаться в Европу. Он хочет соблюдать все условия контракта с китайским клубом, у него большие планы. К тому же, Гамшик предан "Наполи". Он никогда не будет играть за другую команду Серии А", - сказал Агент.

Ранее сообщалось, что "Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А.

Напомним, Хамшик выступал в "Наполи" с 2007 по 2019 год. Зимой этого года он перешел в китайский клуб за 20 миллионов евро. За команду он сыграл 12 матчей и забил один гол.

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