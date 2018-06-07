Агент Хамшика прокомментировал слухи об интересе "Зенита"

Юрай Венглош, агент капитана "Наполи" Марека Хамшика, высказался о слухах про интерес "Зенита" к его клиенту.

"Ничего не знаю об интересе "Зенита" к Хамшику. Никто из "Зенита" не связывался со мной по этому вопросу. Так что, наверное, это все лишь слухи" - приводят слова агента российские СМИ.

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