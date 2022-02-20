Агент хавбека "Арсенала" Эль-Ненни назвал причину срыва перехода хавбека в ЦСКА

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Агент хавбека "Арсенала" Эль-Ненни назвал причину срыва перехода хавбека в ЦСКА

Фото: инстаграм Мохамеда Эль-Ненни/Автор неизвестен

Вильям Д’Авила, агент египетского полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни, рассказал, почему сорвался переход его подопечного в московский ЦСКА.

"Такой вариант действительно был. Почему трансфер сорвался? "Арсенал" не захотел отпускать Мохамеда", — приводит слова Агента Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Эль-Ненни провел за "Арсенал" 10 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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