Агент хавбека ЦСКА рассказал о возможном уходе игрока из команды летом



Рюдигер Бернатек, агент полузащитника московского ЦСКА Дмитрия Ефремова, рассказал, что его клиент может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Пока мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба Дмитрия Ефремова. Его контракт с ЦСКА заканчивается летом. Мы общаемся с ЦСКА и другими клубами как из России, так и из Европы. Посмотрим, как сложатся дела. Он молодой футболист и хочет регулярно играть", - приводят слова Бернатека российские СМИ.

23-летний Ефремов перешел в ЦСКА в январе 2013 года из тольяттинской "Академии" за 200 тысяч евро. Всего за армейский клуб он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее он сдавался в аренду "Словану" и "Оренбургу".

Не пропустите: Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы. | http://soccernews.ru