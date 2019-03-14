Агент хавбека ЦСКА рассказал о возможном уходе игрока из команды летом
Рюдигер Бернатек, агент полузащитника московского ЦСКА Дмитрия Ефремова, рассказал, что его клиент может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
"Пока мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба Дмитрия Ефремова. Его контракт с ЦСКА заканчивается летом. Мы общаемся с ЦСКА и другими клубами как из России, так и из Европы. Посмотрим, как сложатся дела. Он молодой футболист и хочет регулярно играть", - приводят слова Бернатека российские СМИ.
23-летний Ефремов перешел в ЦСКА в январе 2013 года из тольяттинской "Академии" за 200 тысяч евро. Всего за армейский клуб он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее он сдавался в аренду "Словану" и "Оренбургу".
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