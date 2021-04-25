Агент хавбека ЦСКА Зайнутдинова рассказал о сроках восстановления игрока

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Агент хавбека ЦСКА Зайнутдинова рассказал о сроках восстановления игрока

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Евгений Новиков, агент казахстанского полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о сроках восстановления футболиста.

"Бахтиер продолжает работать по индивидуальной программе. Пока неизвестно, вернется ли он до конца сезона. Надеемся, что он как можно быстрее восстановится и сможет сыграть", - приводит слова сказал Новиков "Спорт-Экспресс".

Напомним, что травму у футболиста диагностировали в тот момент, когда он находился в расположении сборной Казахстана.

В нынешнем сезоне 22-летний Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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