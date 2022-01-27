Агент хавбека "Динамо" Фомина отреагировал на информацию об интересе из АПЛ

Фото: инстаграм Даниила Фомина/Автор неизвестен

Александр Маньяков, агент полузащитника московского "Динамо" Даниила Фомина, опроверг информацию о том, что его клиентом интересуется лондонский "Кристал Пэлас".

"У Даниила контракт с "Динамо". Информация об интересе со стороны "Кристал Пэлас" - слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся", - приводит слова Маньякова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Фомин провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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