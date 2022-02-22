Агент хавбека "Лестера" Менди высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Фото: инстаграм Нампалиса Менди/Автор неизвестен

Ахмед Эгал, агент сенегальского полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди, прокомметировал информацию о том, что его подопечный может перейти в московский ЦСКА.

"ЦСКА интересуется Менди? Это фейк ньюс", — приводит слова Эгала Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Менди провел за "Лестер" один матч. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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