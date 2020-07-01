Агент хавбека "Милана" сообщил об интересе "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива"

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Агент хавбека "Милана" сообщил об интересе "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива"
Ариэль Красовски, агент уругвайского полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, заявил, что его клиентом интересуются "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив".

"Интерес "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива" к Лаксальту действительно имеется. Но пока нет никакой конкретики. Также есть возможность обмена Лаксальта на Алексея Миранчука", - приводит слова Красовски "ВсеПроСпорт".

В нынешнем сезоне 27-летний Лаксальт провел за "Милан" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.

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