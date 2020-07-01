Агент хавбека "Милана" сообщил об интересе "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива"
Ариэль Красовски, агент уругвайского полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, заявил, что его клиентом интересуются "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив".
"Интерес "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива" к Лаксальту действительно имеется. Но пока нет никакой конкретики. Также есть возможность обмена Лаксальта на Алексея Миранчука", - приводит слова Красовски "ВсеПроСпорт".
В нынешнем сезоне 27-летний Лаксальт провел за "Милан" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17