Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов

Теги наполижоржиньоманчестер юнайтедманчестер сити

Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов 

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что к его клиенту есть интерес в Премьер-лиге.

"Мы поговорим о продлении контракта с "Наполи" в конце сезона. Жоржиньо счастлив в "Наполи", он является основным игроком в команде, которая борется за скудетто. Также он регулярно вызывается и играет за сборную Италии. Нет ничего удивительного в том, что он интересуются в Англии. Но никаких официальных предложений не было", - приводит слова Сантоса Football Italia.

По некоторым данным, интерес к 26-летнему Жоржиньо проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Икарди установил личный рекорд в Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов