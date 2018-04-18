Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов
Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что к его клиенту есть интерес в Премьер-лиге.
"Мы поговорим о продлении контракта с "Наполи" в конце сезона. Жоржиньо счастлив в "Наполи", он является основным игроком в команде, которая борется за скудетто. Также он регулярно вызывается и играет за сборную Италии. Нет ничего удивительного в том, что он интересуются в Англии. Но никаких официальных предложений не было", - приводит слова Сантоса Football Italia.
По некоторым данным, интерес к 26-летнему Жоржиньо проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|33
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24