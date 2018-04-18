Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов 

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что к его клиенту есть интерес в Премьер-лиге.

"Мы поговорим о продлении контракта с "Наполи" в конце сезона. Жоржиньо счастлив в "Наполи", он является основным игроком в команде, которая борется за скудетто. Также он регулярно вызывается и играет за сборную Италии. Нет ничего удивительного в том, что он интересуются в Англии. Но никаких официальных предложений не было", - приводит слова Сантоса Football Italia.

По некоторым данным, интерес к 26-летнему Жоржиньо проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль".

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