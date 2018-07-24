Агент хавбека "Ренна" заявил, что его клиент перейдет в топ-клуб за 60 миллионов евро

Теги реннисмаила сарр

Агент хавбека "Ренна" заявил, что его клиент перейдет в топ-клуб за 60 миллионов евро

Агент сенегальского полузащитника "Ренна" Исмаилы Сарра Тьерно Сейди заявил, что его клиентом интересуются топ-клубы.

"Сарр очень быстрый и обладает прекрасной техникой. У него такие же сильные стороны, как у Дембеле. Они очень похожи по манере игры. На меня уже вышли представители английских и немецких клубов. Также были разговоры о "Ювентусе". Думаю, что цена Сарра составляет 50-60 миллионов евро. В ближайшие 10 лет он будет играть на топ-уровне. Для него важно перейти в клуб, в котором он будет играть постоянно, а не сидеть на лавке. Год назад им интересовалась "Барселона", но мы отказались. Посмотрим, что будет сейчас", - приводит слова Сейди The Sun.

В прошлом сезоне 20-летний Сарр провел за "Ренн" 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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