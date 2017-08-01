Агент: "Хави Гарсия не собирается уходить из "Зенита"

Мануэль Гарсия Килон, агент хавбека "Зенита" Хави Гарсии, опроверг слухи о скором уходе своего клиента из питерского клуба.

"Хави Гарсия может перейти в "Бетис"? Это неправда. Он пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в "Зените" и хочет дальше играть в России. Конкретных предложений не было" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что 30-летний Гарсия уже согласовал условия личного контракта с испанским "Бетисом". | http://soccernews.ru